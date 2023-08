Ogólnie to trzeba zrobić listę celebrytów, aktywistów, dziennikarzy, polityków, którzy nawoływali do wpuszczania tu wszystkich jak leci i oczerniali, oskarżali Straż Graniczną, sprawdzić powiązania tych ludzi, przejrzeć dotychczasowe działania, współprace, zrobić dokładny risercz i sprawdzić kto jest agentem a kto pożytecznym idiotą, jakie instytucje i nazwiska za nimi stoją. A lista powinna zostać publicznie przedstawiona, skoro robili to publicznie.

Myślę, że może wyjść tu wiele powiązań i kontaktów nawet bazując na źródłach