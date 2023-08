List jak list ale wysłanie pocztówki za granicę to 8pln+pocztówka 2/3pln w sumie dyszkę za wysłanie jednej pocztówki. Jak ktoś się bawi w # postcrossing i wyślę 10 to ma 100pln w plecy. Parę lat temu koszt znaczka za granicę to było 5pln +1pln znaczek. Dla przykładu w Niemczech znaczek na pocztówkę za granicę to koszt 0.95€ więc prawie 2x taniej