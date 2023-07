Żużel xD



Ten sport to jest dla mnie absolutna zagadka. Drugi najpopularniejszy sport w Polsce (widziałem kiedyś źródła które podawały że jednak pierwszy). To jest jakby jakaś alternatywna rzeczywistość która czasem się załącza niechcący do naszego świata, gdzie w tamtym wszechświecie to żużel jest najbardziej popularnym sportem świata, tylko nie wiedzieć czemu ta anomalia występuje tylko w Polsce, i objawia się bardzo sporadycznie i niebezpośrednio - np. narodowy zostanie wykupiony na jakieś Pokaż całość