Szczególnie niepokojące jest lekceważenie obowiązków nadzorczych.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast nie wykorzystują instrumentów nadzoru,

pozbawiając się często nawet wpływu na ustalenie zasad korzystania z cmentarzy

komunalnych oraz wysokość opłat cmentarnych, o których decydują nieuprawnione

podmioty zewnętrzne. Obywatele zaś

Żadna nowość, siedem lat temu NIK stwierdził to podczas jednej z kontroli. A, że rząd nic z tym nie robi... no cóż, odejdą (albo i nie) i następny ich za to rozliczy (hehehe).