Z jednej strony to jest dziwne bo skoro ci kosmici tutaja potrafią dotrzeć to muszą nas bić na głowę technologicznie a więc jakim cudem się tutaj rozbili i udało nam się ich złapać? Z drugiej strony jest tyle historii na ten temat, świadków (często pilotów a więc można zakładać ze wiarygodnych) że wszystkie co do jednej nie mogą być bzdura.