własność po polsku xD

jak wykopiesz beczki z trucizna na swoim polu to Twoje i Ty masz utylizować ale jakbyś znalazł ropę albo złoto to o panie Skarbu Państwa x) tutaj to samo utrzymuj pasożyta i nie rusz bo to biedny człowiek ani rusz! ha tfu na takie poszanowanie własności w tym bantustanie.