chlop po pijaku przesunal chlopa razem ze skuterem

i zamiast dziekowac jakiemus "bogu" ze szczesciem w nieszczesciu nic sie nie stalo

to on sie czuje niewinny XD



czuje sie niewinny bo ten chlop go dogonil tym skuterem i go za to skazali



powinien jeszcze wygrazac piescia temu "bogowi" bo tak go perfidnie ukaral tym szczesciem XD