Dr. John Clauser należy do organizacji, która JEST sponsorowana przez koncerny paliwowe. Organizacja otrzymała 232 409 USD od Fundacji Charlesa Kocha, Fundacji Charytatywnej Davida H. Kocha i Instytutu Charlesa Kocha. Charles Koch to prezydent Koch Industries.



Cała narratywna organizacji The CO2 Coalition, do której Dr. John Clauser należy, opiera się właściwie tylko na wybielaniu dwutlenku węgla i jego udziału w klimacie. Stwierdzenie, że kryzys klimatyczny nie istnieje jest obrzydliwym kłamstwem w żywe Pokaż całość