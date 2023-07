Kogoś to dziwi? Geodeci na ziemiach odzyskanych robili rzeczy karkołomne gdy komuniści kwaterowali w jednym pałacu po trzy rodziny, 70 lat później wychodzą granice prze środek mieszkań i procentowe udziały w nieruchomościach.



Pani z artykułu jest poszkodowana, ale też Pan z korzystnym rozstrzygnięciem operują na tych samych mapach. W wielu przypadkach wszyscy wiedzą gdzie jest granica, ale machają na to ręką żeby nie tworzyć sporu sąsiedzkiego nie zrzekając się jednocześni praw do Pokaż całość