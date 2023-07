Ale zwrot akcji xd

Ciekawy człowiek.

Co by było jakby inne zawody tak wyglądały xd

Przychodzisz do dentystki młodej a ona zamiast borować w zębie to boruje bolca xd

Swiat na głowie.

Albo idziesz do banku po kredyt a tam kobieta cie zgwałci xd

I jesteś bez kredytu, musisz iść do następnego banku.

Jakiś błąd w matriksie może, ktoś źle zaprogramował