Chciałam uprzejmie donieść, że dzisiaj na Onecie był artykuł, że żona jednemu za mało dawała, więc w pracy poznał 10 lat młodszą kochankę i ją pukał, a jak się okazało, że ma guza nerki i sikać zaczął krwawo, to kochanka nim wzgardziła i potraktowała go jak przedmiot, któren gdy się zepsuje, to można wyrzucić. Jest to znów przykład dyskryminacji mężczyzn, warty uwagi.