Muszą dodać do tego ludzi w depresji po ich durnych artykułach. Nawet jak dane są dobre to ZAWSZE jest "dane są nieco lepsze niż przewidywali eksperci, ALE jeżeli odliczyć vat i porównać do zarobków niemieckich to Polska jest biedna" albo zawsze "coś ttam coś tam ALE nie należy się cieszyć bo..."

Tutaj mają krew na rękach i to tak dosłownie.