Kto mieszka w UK ten się nie śmieje.

Tylko jak już płacze, albo jest pogodzony z faktami.



Jakby ktoś chciał doprowadzić stary dom (taki co już co cavity wall wprowadzono 1925-1980) do standardów 21 wieku to właściwie trzeba by go wybebeszyć do gołych ścian i zrobić wszystko na nowo.

Ocieplenie montowane post factum właściwie nie wchodzi w grę, bo wewnętrzna (między cegłami) powoduje często przeciek wody z murów zewnętrznych, zewnętrzna znowu wyglada Pokaż całość