Naprzeciwko mnie jakiś czas temu mieszkali Gruzini, kilkanaście sztuk. Wynajmowali dom. Policja miała tam właściwie stały parking. Całodobowe imprezowanie, krzyki, lanie się po mordach. Z wyglądu zakapiory, na których strach było patrzeć. Po wyprowadzce chałupa do niemałego remontu. Jak wywalili drzwi balkonowe w środku zimy, to tak bez drzwi do wiosny siedzieli.