Mają już wyjebkę na to co ludzie o nich myślą i co media o nich powiedzą. Kasa zebrana, majątki porobione, ile trzeba to wywiezione do rajów podatkowych i poukrywane w szwajcarskich skrytkach. Teraz mogą przegrywać wybory na wyjebce. Nikt ich nie rozliczy, nikt ich nie osądzi nikt ich nie skarze ani na stryczku nie powiesi.