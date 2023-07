To w końcu nie wydarzają się wcale czy są rzadkimi przypadkami?



1. Jeśli się nie wydarzają, to po co zakazywać coś, co się nie wydarza?

2. Jeśli są rzadkie to nawet jeśli zdarzy się jeden jedyny to już będzie to być może zniszczone życie jakiegoś człowieka i to tylko dlatego, że rak tkanki społecznej zwany politykiem miał taką wizję.



Po co się wpi5rdalacie, politykiery? Dajcie ludziom żyć jak chcą! Mendy pseudowolnościowe.