Najlepsze jest to, że Ziobro tak zaostrzał prawo, zaostrzał, a teraz szczuje na sąd, który wydał prawidłowy wyrok xD. Co sędia miał zrobić? Uniewinnić? Pewnie sąd mógł zastosować nadzwyczajne złagocenie kary ale musi być jakaś podstawa. Dziewczyna musiałaby minimum przeprosić ofiarę, a najlepiej pogodzić się lub zadośćuczynić, a zgaduję, że jak nawet nie odwołała się od wyroku to olała sprawę i myślała, że jakoś to będzie.