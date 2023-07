Sam chciałem o tym napisać, mam dokładnie takie same spostrzeżenia. Jest to dalszy przejaw polaryzacji społeczeństwa ale też narodu, tylko po linii kobieta/mężczyzna.

Jest to po prostu dalszy ciąg rozwalania społeczeństw, tworzenia podziałów.

Pamiętacie jak wprowadzano określenia typu "chlew obsrany gunwem" w stosunku do państwa, tak by obrzydzić ludziom własne państwo? Owszem opresyjne i pełne patologii ale pamiętajcie, że to nie był przekaz pozytywny tylko nieustannie negatywny.

Próbowano tego ze Strażą Graniczną Pokaż całość