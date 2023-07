odnosnie fotorafowania czy szpiegowania takich obiektow jak np Gazoport czy lotnisko czy cokolwiek innego, to szpieg nawet nie musi byc w poblizu. Zobaczcie sobie co z odleglosci 14km potrafi to cudo dostepne dla cywili (a dodam, ze to nie nie jest sprzet o max. zoomie dostepnym dla cywili)

.