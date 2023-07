Cały 4 sezon miał świetny klimat , mi osobiście poza pierwszym najlepiej zapadł w pamięć. Do tej pory lubie sobie jakieś odcinki po oglądać dla klimatu z tamtych lat :). Nie wiem czy to dlatego że było takie dobre czy dlatego że było taką nowością wtedy bo żaden serial do dzisiaj takiego klimatu w mojej opinii nie budował.