po czym poznać wykopkowego ułoma ewentualnie trola, choć to w sumie wychodzi na to samo :D a no po tym, że jeśli czyn dotyczy Ukraińca, to taki ułom zawsze musi wspomnieć o czołgach na ulicy Polski, fajnopolakach, tudzież nadmienić nasz brat by tego nie zrobił. Zamiast komentować sam czy, potępić itd. ważne jest wplecenie wcześniej wymienionych tekstów.

Obrzydzenie bierze