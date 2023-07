Gdyby brano takie kompetencje na poważnie, to mielibyśmy budowanie kultury prywatnego posiadania broni i nauki obchodzenia się z nią do obrony siebie, innych i swojego dobytku.

To jest tylko szkolenie psów obronnych, którymi potem będą szczuć normalnych ludzi, tak jak to było np. na protestach covidowych.