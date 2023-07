Powtórzę się.

Tak. Zniszczmy stabilność, bezpieczeństwo społeczeństwa i idźmy w bałkanizacje tak jak kraje zachodnie tylko po to żeby kilka korporacji-montowni się nachapało i jeszcze jakiś czas można by podtrzymywać tę piramidę finansową - ZUS. Świetna ścieżka rozwoju.

Przestańcie okradać ludzi na zwykłych etatach na poziomie 60-80% dochodu to powstanie klasa średnia (realna, a nie ta 4k brutto) i pojawią się inwestycje.

Każdy #!$%@?-syn, który przyłoży do tego rękę będzie miał krew