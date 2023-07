Zostanie skazany tak czy siak, żeby nie zezłościć społeczności imigrantów, wyobraźcie sobie co by się działo na ulicach gdyby go uniewinniono, niestety nie będzie tutaj żadnej sprawiedliwości, będzie tutaj tylko odpowiednia reakcja, żeby nie podburzyć nastrojów społecznych, jak skazanie go na więzienie ma sprawić, że sytuacja się choć trochę uspokoi to go skażą i tyle, to czy postąpił właściwie/niewłaściwie jest niestety drugorzędną sprawą w tej sytuacji.