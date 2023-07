ja to tam nie cierpie Napierały najbardziej za #!$%@? mojej strony z subami na YT - gościu potrafi wstawić w godzine kilkanaście krótkich filmików, jak kot jego baby spierdział się albo jak idzie se chodnikiem i widzi studzienkę kanalizacyjną. Napierała na to odpowiada: "no i #!$%@?, to jest mój kanał i mogę sobie robić co chce". No i #!$%@?, i jest to #!$%@?