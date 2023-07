Czytalem u specjalistow, ze tu chodzi o kwestie bezpieczenstwa! W sensie, ze jankesi w razie co beda bronic fabryki za kilka mld $, ktora nie jest jakos specjalnie kluczowa? xD Zwolnienia z podatkow, 6mld zlotych. To my sobie moglismy za ta kase dokupic samolotow, czolgow i tu mielibysmy gwarancje, ze to bedzie nas bronic. No ale co sie dziwic jak klasyk mawial "Robimy laske amerykanom"