Uwagę 29-latkowi zwrócili dwaj inni mężczyźni, którzy przyłapali go na śmieceniu w lesie. Ten zareagował agresywnie, wyzywając ich, pokazując środkowy palec. Doszło do szarpaniny w wyniku której śmiecący utracił ubranie i został przepędzony. Do domu wracał ukradkiem w samych skarpetkach.