Czy to oznacza że jej nielegalne powieszenie swojego pysku nie pociągnie dla niej żądnych konsekwencji. Ktoś za nią ściągą nielegalne plakiety a ona nie dostanie kary z 50 000 zł za to że takie coś wykręciła i jeszcze składała groźby jak to typowy pisowiec przestępca co jest u koryta i myśli że może łamać prawa bo jest bezkarny jak pozostali z jej koryta partyjnego.