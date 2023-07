Oficerzy pierwsza klasa, dali sobie po mordzie- ale kapować nie będą :-)

Mnie ciekawi ta sprawa z tymi trzema konterorystami. Bo miałem kiedyś tam kolegę na misji ( nie nie jestem polocjantem ) to mówił że tam się super zarabia i ogólnie fajana robota tam jest



Najlepsze jest to: samowolnie wyszli z jednostki, no a jak mieli kurka wodna wyjść? Są dorośli po służbie ( tj. pracy) to wyszli, bo jak by Pokaż całość