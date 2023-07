To, że tyle lat blokowano takie badania/ignorowano właściwości terapeutyczne psychodelików, tylko pokazuje, jak irracjonalna, absurdalna i okrutna jest "wojna z narkotykami". Do setek tysięcy żyć zniszczonych przez więzienie za posiadanie czy sprzedaż świadomym nabywcom środków o często minimalnej szkodliwości, dochodzą jeszcze dziesiątki tysięcy ofiar depresji czy alkoholizmu (z tego co pamiętam, tu też występuje skuteczność), które mogłyby wieść szczęśliwe życie, gdyby tylko ogłupiały motłoch i politycy nie bawili się w maksymalną delegalizację Pokaż całość