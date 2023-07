Kojarzycie Irenę Sendler?

To tak która wyprowadziła te wszystkie dzieci z getta co jej pomniki stawiają.



No to ona przed wojną jeszcze dostała od narodowców (nie pamiętam czy z ONR czy MW) po gębie za to że protestowała przeciwko dyskryminacji Żydów na uczelniach.

Dla kontekstu wtedy narodowcy wpadli na taki pomysł aby wydzielić siedzenia na wykładach tylko dla chrześcijan aby "Wielcy Polacy Patrioci" nie zostali zbrukani przez to że obok nich na Pokaż całość