W Polsce po komunie zostało odrobinę tego do czego dążyli komuniści w wychowaniu człowieka bydło. Jak przeczytacie to sami zobaczycie - najczęściej - niech ktoś coś ale nie ja, drobne usprawiedliwienia kradzieży. oddanie wolności w imię spokoju, interesowanie się prostackimi rzeczami bardziej niż faktyczną kulturą i rozwojem, wytykanie ludzi co osiągają sukcesy i się starają ich piętnowanie społeczne jako kujonów, pewnie coś ukradł, chwalipięta etc...