Jaka to umowa o pracę skoro to rozwoziciel wybiera które zamówienia chce dostarczyć. Bliżej temu już do b2b. Tam gdzie Uber eats działa raczej normalne jest to że nie masz stawki godzinowej bo masz płacone od każdego zlecenia osobno oraz nie masz urlopu. W sumie taka sama sytuacja jak w taksówkach oraz uberach gdzie stawka minimalna nie ma sensu (bo nie ma normowanych godzin oraz normy do wypracowania).