Zawsze mnie bawi dysonans w znaleziskach dotyczących zamordyzmu dotyczącego alko i fajek. Kiedy wprowadzone są zakazy na fajki to oczywiście, wykopki są szczęśliwe. Kiedy to samo ma dotknąć ich Harnasie i wódeczkę "hurr durr zamordyzm". No cóż, alkohol ludziom przeżera mózgi.