„Idziemy po wasze dzieci”.



Chociaż z perspektywy tych klinik to jednak bardziej biznes niż ideologia.



---



To jest w ogóle niezłe kuriozum. Ludzie, którzy mają istotnie problem z tożsamością płciową, zawsze istnieli i było ich bardzo niewielu. I zawsze było to ciężkie doświadczenie, nawet bez uwzględnienia społecznych reakcji. Ciężkie doświadczenie, bo rozjazd umysłu i ciała, poczucie niekompatybilności sam z siebie jest ciężki, tymczasem uczyniono z tego coś na kształt modnej zabawy, formy Pokaż całość