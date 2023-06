Szkoda Ukraińców i Ukrainy, ale taka jest prawda. To kraj upadły.

Pewnie po wojnie Zachód będzie pompował kasę, ale tylko frajerzy myślą że to "pomoc".

Nie, to kupienie sobie na własność przez instytucje finansowe i korpo Ukrainy która będzie w totalnej spirali kredytowej, Ukraińcy będą przez pokolenia parobkami we własnym kraju. Parobkami za grosze. Jak to zestawimy z tendencją do korupcji i oligarchii to widać że pewnie rozpierzchną się po Świecie jak Pokaż całość