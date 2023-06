Netflix na świat Wiedźmina wydał 1/3 mld dolarów. Najwyraźniej desperacko szuka możliwości zarobienia na nim i w trzeciej części, ale nie wygląda to dobrze. Showrunnerzy kontynuują odejście od materiału źródłowego Sapkowskiego i to nie tylko w odniesieniu do poszczególnych wydarzeń, ale i rdzenia