Ludzie, to jest ustawka. Gdyby Prigożyn na serio podskakiwał, to nie byłoby go z nami. Po prostu chcą zmobilizować naród rosyjski, żeby poszedł dobrowolnie w kamasze. Jeszcze uwierzyłbym w taki burdel gdyby Ukraińcy przełamali ruski front na południu i doszliby do Morza Azowskiego. Skoro nie było buntów po pobiciu Rosjan pod Charkowem czy ich wycofaniu z Chersonia dlaczego mają być teraz, jak ukraińska ofensywa się zatrzymała?