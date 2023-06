Słyszałem dobrą historię od jednego z urzędników. Otóż mieli Żubry, i zlecieli się ekolodzy, i twierdzili że one są więzione, że jest to dla nich złe, i ogólnie tragedia. Nie przyjmowali tłumaczenia, że to są żubry pościągane z różnych krajów od małego, i one zachowują się zupełnie inaczej niż dzikie, i że sobie same nie poradzą, bo są przystosowane do karmienia itd. Mało tego - inne stada ich nie przyjmą. No ale Pokaż całość