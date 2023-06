Ja wiem, że tu łatwo dopisać sobie narrację, ale to że "Jego rodzina i koledzy z pracy nie wierzą, że mógł sam targnąć się na życie" o niczym nie świadczy. Mężczyźni popełniają samobójstwa w samotności, nie informują o tym nikogo, ani też często nie dają wcześniej znać, że jest źle - to ta nasza kultura bycia "męskim" i "twardym". Do psychiatry tylko świry chodzą, co nie?



Tylko z mojej wsi znam dwa Pokaż całość