ciekawe jak to dziala w ich głowach... są klasycznym przykładem dyktatury,komunizmu ale im powiedz coś takiego to wypierają sie ze to nie prawda, pełna demokracja u nas ... ciekawe skad takie zaprzeczenie a tym bardziej po co? Przecież i tak robisz co chcesz to co cię obchodzi opinia innych państw