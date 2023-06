I tutaj jeszcze jedna wgniatająca w fotel sekwencja batalistyczna. To wygląda lepiej, niż się spodziewałem, że po latach wyglądać będzie, bo sentyment oraz nostalgia jednak lukrują i idealizują obrazy z przeszłości. W przypadku "Żołnierzy Kosmosu" nie ma o tym mowy - film nie broni po latach, dołączając do "Łowcy Androidów", "Terminatora 2" i pierwszych dwóch części "Obcego" jako film, który praktycznie nie może się zestarzeć. A pamiętajmy, że to jednak wypchana CGI Pokaż całość