Wyobraźcie sobie, że urzędnicy w samorządach po 30-35 latach stażu pracy zarabiają lekko ponad minimalną. Ich staż pracy jest bardzo często barbarzyńsko wliczany w podstawę. Oznacza to mniej więcej tyle, że świeżak na robotach publicznych, który przyjdzie pracować do urzędu będzie zarabiać tyle samo co teoretycznie doświadczona biurwa. Idąc dalej tym tropem, te same biurwy pójdą na jesień i wiosnę zagłosować w zamian za obietnicę tej super niewolniczej posady, auć.