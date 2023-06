Już pomijając jak konfederacja zagłosowała, to kto wierzy, że Ukraina wejdzie w skład NATO? Obecnie jest w stanie wojny i jest to niemożliwe. Po wojnie nie wiadomo co będzie i na pewno niektóre kraje nie zgodzą się na dołączenie (tak jak było to w przypadku Szwecji i Finlandii). Te głosowanie to zwykła gra pod publiczkę, to samo w przypadku dołączenia Ukrainy do Unii europejskiej...