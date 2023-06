Pamiętam jeszcze z 12 lat temu jak zakładałem jedną firmę na próbę, to nie miałem od razu zysków przez kilka miesięcy, musiałem DOSŁOWNIE do firmy dokładać bo ZUS nie ważne czy zarobisz czy nie musisz płacić stale taki sam. Zyski miesięczne zerowe a US tylko od zysku a ZUS nie ważne czy masz stratę czy nie - i tak go zapłącisz, on wykańcza młode firmy i ludzi co chca psubować biznesu. Zus Pokaż całość