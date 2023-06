To tak jak u nas w Uni. Niemcy spraszaja przybyszy z Afryki i Bliskiego Wschodu, a pozniej przymusowa relokacja.

Wsadzac ich w autobusy i wywozic do Niemiec. Skoro tak bardzo ich chca przyjmowac, to niech sobie ich wezma.

A jak nie, to zamknac granice w obydwie strony i przywrocic kontrole graniczne. Nie ma papierow, to nie ma wjazdu.