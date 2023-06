Fajnie by było, gdyby do czasu wyborów doszło do jakiejś bardzo rozdmuchanej przez media śmierci ciężarnej z powodu odmowy przeprowadzenia aborcji na martwym płodzie czy coś, społeczeństwo by się serio wkurzyło, jakaś organizacja wykorzystałaby to przeciwko PiS-owi w jakiejś kampanii w stylu "nie pozwól na kolejne cztery lata umierania ciężarnych" i wpłynęłoby to jakoś na wynik wyborów. W takiej Irlandii na przykład podobny incydent doprowadził do legalizacji aborcji w drodze referendum, więc Pokaż całość