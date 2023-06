Szewc z Nowej Huty: Szukałem ucznia. Nikt się nie zgłosił

Ludzie piszą, że zawód wymarły i mają rację. Dziś zwykły szewc nie ma racji bytu. Dziś, żeby osiągnąć sukces to trzeba zostać szewcem celebrytą. Strony na FB, Insta, Tiktok. Interakcja z fanami, pokazywanie pracy od kuchni. To jest przepis na sukces w każdym "wymarłym" zawodzie, ale żeby to osiągnąć to trzeba mieć dryg do gwiazdorzenia. Nie każdy to ma.