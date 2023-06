W Nowym Targu zmarła kobieta, bo lekarz bał sie wykonac aborcji?

Może się bał ale bardziej prawdopodobne jest że olał i miał w rzyci. W tym utwierdza także fakt że pacjentka nie miała zrobionego usg przez parę dni (!), a powinno być na cito.

Dlaczego tak się stało? Bo do polskiego szpitala wypada przychodzić zdrowym, walczyć samemu z chorobą.

Lekarze są skorumpowani a na oddziałach ginekologicznych pierwszeństwo do opieki i troski mają pacjentki prywatne, te które do lekarza ze szpitala chodzą prywatnie. To Pokaż całość