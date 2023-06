Każda partia jaka rządziła i jej przydupasy byli po wojnie coraz gorsi i gorsi jak na razie. Z każdym rządem do to kupca oraz defraudacja nabierała coraz większych rozmiarów przy jednoczesnym likwidowaniu zabezpieczeń tego kraju co do ochrony przed korupcją i defraudacją. Dawniej co prawda rząd imał bardzo bliskie powiązania z grupami przestępczymi i także nie stronił o zlecań morderstwa niewygodnych ludzi... ale nie był za krztę gorszy od obecnego moim zdaniem... Pokaż całość